Ceny mleka spadają, rolnicy proszą o dopłaty. "To nie kryzys, a korekta sytuacji rynkowej"

- Lata 2021-2022 to okres wzrostów średniej ceny skupu mleka. Pomiędzy styczniem 2021 r. a grudniem 2022 r. zwiększyła się ona w Unii Europejskiej o 67 procent z (34,87 euro za 100 kg do 58,25 euro). W Polsce cena wzrosła o 86 proc. (ze 149,29 zł za 100 kg do 277,93 zł) – przypomina w odpowiedzi na apel samorządu rolników Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.