Ceny paliw w grudniu. Na stacjach przedświąteczny optymizm - ceny spadają [8.12.2023 r.]

Na stacji "Orlenu" przy ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy zobaczyliśmy we wtorek (5 grudnia) wieczorem takie wartości: PB95 6,49 zł, PB98 Verva 7,09, ON Verva 6,88, LPG 3,05. Jak widać plasują się wyżej od prognoz e-petrol.pl.

To kolejna obniżka

Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw e-petrol.pl przypomniał, że to już kolejny ze spadków cen na stacjach paliw. W ubiegłym tygodniu najmocniej potaniał olej napędowy - o 5 groszy na litrze do średniej 6,64 zł za litr. 4-groszową obniżkę notowaliśmy w przypadku 95-oknanowej benzyny i aktualna średnia to 6,47 zł. Taka sama skala spadków dotyczyła autogazu - do poziomu 3,03 zł.