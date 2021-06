Ceny szybują w górę. Które wzloty powodują szczególny niepokój u ekonomisty?

Ceny szybują. Które wzloty powodują szczególny niepokój u ekonomisty?

Przede wszystkim poziom inflacji, choć oczywiście można się było go spodziewać. Z jednej strony mamy sytuację budzącej się gospodarki, która po pandemii próbuje wrócić na właściwe tory i to powoduje zwiększony popyt, przekładający się siłą rzeczy na wzrost cen. Z drugiej - pojawiły się elementy kosztowe związane ze wzrostem cen paliw (około 1/3 w relacji rok do rok do roku). No i jest jeszcze 3 czynnik, który zostanie z nami na dłużej – znaczący wzrost ilości pieniądza w obiegu. To wynik różnego rodzaju działań antykryzysowych i podejmowanych przez państwo programów socjalnych, które spowodowały, że ilość pieniądza w obiegu wzrosła, w stosunku do stanu przed pandemią, o około 30%. Ten pieniądz zaczyna krążyć, co siłą rzeczy przekłada się też na wzrost poziomu oceny naszej gospodarce.