Ceny za wędkowanie nie zmieniły się, a można łowić na większej liczbie jezior. Zmiany w 2024

- Zatrudniliśmy znakomitego ichtiologa – Filipa Pasturczaka, którego pasją jest zarybianie. Robimy to z głową, racjonalnie, dokumentując ten proces i każdy kto zna się na gospodarce rybackiej, widzi postęp. Z roku na rok rośnie liczba sprzedawanych pozwoleń na wędkowanie, co cieszy – mówi dr Grzegorz Smytry , dyrektor RZGW „Wody Polskie” w Bydgoszczy.

Gospodarujący w zlewni Noteci Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) „Wody Polskie” w Bydgoszczy oddawał dotąd do użytku coraz więcej łowisk i jest pod tym względem w absolutnej czołówce krajowej.

Wędkowanie jest dla racjonalnych ludzi

Jego zdaniem zdecydowana większość amatorów wędkowania to racjonalni ludzie, którzy łowią tylko tyle, ile im potrzeba. Na popularności zyskuje trend wypuszczania złowionych okazów.

Masz ochotę na smaczną rybę? W tym roku do jezior i rzek wpuszczono ich bardzo dużo

Najpierw jednak dany obwód rybacki trzeba doprowadzić do właściwego stanu, aby osiągnął odpowiednią ilość ryb i dopiero wtedy można ogłosić przetarg na dzierżawę.

- Bywa też, że sami rozwiązujemy umowę, bo ktoś się z niej nie wywiązuje, nie płaci czynszu dzierżawnego czy też – co gorsza - nie zarybia, prowadzi gospodarkę rabunkową. Chcielibyśmy znajdować dobrych dzierżawców. Być może jeszcze w tym roku ogłosimy kolejne przetargi – kontynuuje Grzegorz Smytry.

Wody stojące są wykreślane ze stanu

- W takiej sytuacji zbiornik wodny nie będzie już nam podlegał i przekażemy go pod zarząd starostw powiatowych, które administrują nimi w imieniu skarbu państwa. Naszym obowiązkiem jest wystąpić do właściwego wojewody o wydanie decyzji likwidacji danego obwodu rybackiego – dodaje dyrektor.

Takie są zasady połowu

Opłaty za amatorski połów ryb w zbiornikach administrowanych przez RZGW w Bydgoszczy wynoszą 200 zł, a to tyle samo ile w ubiegłym sezonie. Za takie pieniądze można łowić cały rok (od 1 stycznia do 31 grudnia) z brzegu i z lodu. Natomiast za możliwość łowienia z brzegu, lodu i dodatkowo z jednostki pływającej opłata wzrasta do 250 zł.

Opłaty ulgowe wynoszą odpowiednio 110 zł za wędkowanie z brzegu i lodu oraz 160 zł dodatkowo z łodzi. Ulgi przysługują młodzieży szkolnej do 18. roku życia (trzeba mieć przy sobie legitymację).