Ceny za wodę i ścieki w górę? Wody Polskie bacznie przyglądają się teraz cenom

W tamtym czasie trwały już prace nad nowelizacją ustawy Prawo wodne, w której proponowano utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” i oddanie mu - konkretnie właściwym terytorialnie i podległym „Wodom” regionalnym zarządom gospodarki wodnej (RZGW) - kompetencji w zakresie weryfikacji taryf przedstawianych przez gminy. Tak też się ostatecznie stało od 2018 roku.

- Tak się stało i dobrze, ale nawet teraz niektóre samorządy próbują zrzucić całą odpowiedzialność za podwyżki cen za wodę i ścieki na nas. Same umywają ręce i mówią: To nie my, a oni! - wyjaśnia Grzegorz Smytry. - Prawda jest zaś taka, że owszem, zgadzamy się na podwyżki, ale tylko po gruntownej analizie i w uzasadnionych przypadkach, a te to duża inflacja, rosnące ceny energii i wzrost minimalnego wynagrodzenia, co przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania spółek wodnych, które w poszczególnych gminach są producentami wody i odbiorcami ścieków.