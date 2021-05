Ceny żywca wieprzowego i wołowego lekko w górę. Większy popyt podniósł ceny w skupie

Więcej zapłacisz za paczkę z Chin. "To 1,1 mld zł extra do budżetu/rok"

Poprzez wprowadzenie VAT-u na artykuły spoza EU, e-zakupy dokonywane w Chinach wkrótce mogą stać się droższe, a tym samym – znacznie mniej opłacalne. Już od 1 lipca tzw. „małe przesyłki” o wartości do 22 euro zostaną objęte podatkiem VAT. - "To 1,1 mld zł extra do budżetu/rok" - skomentował ekonomista z Uniwersytetu Wrocławskiego Rafał Mundry.