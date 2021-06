Charytatywne granie w gry - Szlachetna Paczka łączy siły z graczami

– Podczas wyjazdu był to mój pierwszy kontakt z wodą, skok do niej. Tak zakończyło się moje aktywne życie - wspomina Pan Sebastian, jedna z osób obdarowanych przez Szlachetną Paczkę, która jest organizatorem Gra Paczki. - Przed wypadkiem pracowałem w dużej firmie, to była praca moich marzeń. Miałem kontakt z ludźmi i dużo jeździłem do klientów. Od 23 lat praktycznie nie opuszczam łóżka a to, które dostałem od Gra Paczki to taki Mercedes wśród łóżek. Mogę sobie zrobić z niego fotel, mogę podjechać bardzo wysoko i popatrzeć przez okno. Od kiedy zostałem zupełnie sam z finansami jest krucho. Muszę się wyżywić, opłacić mieszkanie, muszę także wyżywić pieska. Nie wyobrażam sobie, żeby go gdzieś oddać, to był ukochany pies mojej mamy.