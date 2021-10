Chcą nowego śledztwa w sprawie śmierci 16-letniego Piotra z Ciela. Wątpliwości dotyczą ustaleń prokuratury

Co jest w piśmie negującym dotychczasowe ustalenia? Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, uwagi dotyczą m.in. tego, że nie zbadano pod względem biologicznym wody znajdującej się w tkankach ciała nastolatka.

Przypomnijmy, że postępowanie w sprawie śmierci 16-letniego Piotra N., mieszkańca miejscowości Ciele pod Bydgoszczą, zostało umorzone 30 czerwca.

- Były różne informacje, które nie zostały potwierdzone i to doprowadziło do wydania decyzji o zakończeniu postępowania przygotowawczego - mówi prok. Łukasz Kawalec z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, która nadzorowała śledztwo. - Nie udało się ustalić osób, które mogłyby przyczynić się do śmierci Piotra N.