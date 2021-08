Zakończyło się śledztwo w sprawie tragicznej śmierci Piotra N. z Ciela. Prokuratura umorzyła sprawę

- Były różne informacje, które nie zostały potwierdzone i to doprowadziło do wydania decyzji o zakończeniu postępowania przygotowawczego - mówi prok. Łukasz Kawalec z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, która nadzorowała śledztwo. - Nie udało się ustalić osób, które mogłyby przyczynić się do śmierci Piotra N.

Śledztwo zostało przedłużone w styczniu, kiedy do prokuratury wpłynęły nowe wnioski dowodowe. Te nowe informacje, o których wspomina śledczy, dotyczyły między innymi nocnego kursu tuningowanym srebrnym oplem z Ciela do Lisiego Ogona. W nocy, kiedy doszło do zaginięcia Piotra, chłopak miał - jak wynikało z zeznań świadka - wsiąść do tego samochodu wprost z przystanku autobusowego w Cielu.