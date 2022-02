Chcą odwołać burmistrza Chojnic. Na konferencji Konfederacji mówiono o możliwym referendum

Marcin Wałdoch powiedział, że jeżeli Sejm zmieni ustawę o referendach lokalnych (zabiega o to poseł Kukiz-red.), to wystarczy m.in. 15-procentowa frekwencja przy urnach, by głosowanie było ważne.

Jeżeli zmiana wejdzie w życie, wnioskodawcy nie będą musieli zebrać 3 tys. 750 podpisów pod wnioskiem (10 proc. mieszkańców Chojnic mogących głosować), tylko 5 proc. i będą mieć na to pół roku, a nie dwa miesiące - jak jest teraz.

Finster przyznaje, że przez 23 lata zarządzania miastem "wyprodukował" też przeciwników - szacuje ich liczbę na 30 proc. głosujących. Policzył, że aż 9 tys. 200 chojniczan z tych, którzy głosowali na niego w pierwszych wyborach - już nie żyje.

Ale podaje też bieżące liczby. W tym roku aż 100 mln zł przeznaczone będzie na inwestycje. Rekordowa suma.