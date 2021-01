Chciała wykupić mieszkanie w Bydgoszczy za 10% jego wartości, nie udało się. "Sąsiedzi mogli, a mnie nie wolno"

Zobacz wideo: Co trzeba zrobić, aby dostać 13. i 14. emeryturę?

Kobieta od ponad 3 lat mieszka w mieszkaniu komunalnym w Bydgoszczy. Właściwie od przeprowadzki zamierzała je wykupić, bo miasto daje taką możliwość.

- Pierwsi najemcy z naszego bloku, dzisiaj już starsi państwo, w latach 70-tych wykupywali od gminy mieszkania po taniości. Następni lokatorzy poszli ich śladami. W budynku zostało parę niewykupionych mieszkań, w tym moje.

Odpowiedź w sprawie wykupu mieszkania jest negatywna

Kobieta kontynuuje: - Główny najemca musi spełnić określone warunki dotyczące wykupu. Jednym z nich jest to, że musi mieszkać minimum 3 lata w lokalu i dopiero po tym okresie ma prawo ubiegać się o jego wykup.

Młoda bydgoszczanka swoje odczekała, wniosek w urzędzie miasta złożyła. Liczyła na to, że zajmowane obecnie lokum stanie się jej własnością za 10 procent jego wartości. Dostała na razie odmowę, do czasu dopełnienia formalności. - Urzędnicy nie podają konkretnego powodu - zaznacza czytelniczka. - Wspominają o nowych przepisach. Chodzi o Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Tyle, że wspomniana ustawa nie stanowi podstaw do wydania odmowy. Oni jednak upierają się, że nie można rozpocząć procedury wykupu, dopóki nie zostanie uporządkowana sprawa tzw. prostowania udziałów.