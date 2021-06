Chełmno. Co zrobić, aby w Chełmnie żyło się lepiej? Urzędnicy pytają w ankietach

- W związku z trwającymi pracami nad przedsięwzięciami społecznymi dotyczącymi m.in. utworzenia klastra usług społecznych na terenach byłej jednostki wojskowej przy ul. Biskupiej, spółdzielni socjalnej w partnerstwie z gminą Chełmno oraz opracowywaniem Strategii Rozwoju Miasta na lata 2021-2030 z perspektywą do roku 2050, oddajemy w ręce mieszkańców ankiety - mówi Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Chełmna. - Skierowane są one do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów oraz osób doświadczających problemu przemocy w rodzinie i uzależnień. Chcemy wiedzieć, co możemy zrobić, aby w Chełmnie żyło im się lepiej, bardziej komfortowo i bezpiecznie.