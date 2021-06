Chojniczanka Chojnice nie zagra w pierwszej lidze. Przegrany baraż. Skra Częstochowa była lepsza [zdjęcia kibice + mecz]

Nie takiego spotkania oczekiwali kibice, piłkarze, trener czy zarząd klubu. To miał być krok po awans, który właściwie wymknął się drużynie Tomasza Kafarskiego, a wcześniej Adama Noconia, z rąk. Zabrakło niewiele, ale czub tabeli na finiszu rozgrywek okazał się bardzo ciasny i Chojniczanka, choć kilka kolejek przed metą wskakiwała na druga, premiowaną awansem, pozycję, to ostatecznie wyprzedził ją katowicki GKS i to on z liderem - Górnikiem Polkowice - cieszy się z bezpośredniego awansu. Chojniczanka miała za sobą lepsze wyniki na koniec sezonu, "ściany" - grała u siebie, dopingujących do ostatniego gwizdka sędziego kibiców i nowy powiew w szatni po niedawnej zmianie trenera, który miał wlać motywację do walki w piłkarzy. Niestety, to nie pomogło.