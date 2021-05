Chwasty, które leczą. Te rośliny wyrywasz z ogródka, a mogą ci pomóc w dolegliwościach [zdjęcia]

POKRZYWA.Ze względu na parzące włoski na liściach, zazwyczaj omijamy ją z daleka. A - warto ją wykorzystać w celach leczniczych i kosmetycznych.Do jej zalet należy m.in. spora ilość witaminy C. Przetwory z pokrzywy można stosować np. dla wzmocnienia odporności.Jak zrobić sok z pokrzywy?Świeżo zebrane pokrzywy myjemy, miksujemy, wyciskamy przez gazę. Dodajemy sól (aby sok się nie zepsuł) - ok. dwie łyżeczki na pół litra. Gotowy sok przechowujemy - w szklanym naczyniu - w lodówceW liściach pokrzywy znajdują się m.in. kwasy organiczne, flawonoidy, garbniki, karotenoidy oraz wiele witamin - B2, C, K, E. Dodajmy, że jest bogata w potas, wapń, fosfor, żelazo, magnez, mangan i krzem.

Pixabay.com/Sipa