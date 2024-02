Ciech odchodzi od spalania węgla w swoich zakładach sodowych w Inowrocławiu i Janikowie

Ponownie analizowane jest wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa do produkcji energii cieplnej. Prowadzone są także prace analityczne dotyczące wykorzystania w przyszłości małych reaktorów atomowych.

- Zastąpienie węgla alternatywnymi paliwami to nie jedyny element kompleksowego planu transformacji energetycznej jaki przeprowadzamy w ramach strategii na lata 2022-2024. Kolejne z nich to liczne inicjatywy z obszaru odzysku i ponownego użycia ciepła w procesie produkcji sody, autorskie rozwiązania czy wreszcie intensywne analizy dotyczące możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i uczynienia z zakładów produkcyjnych sody autoproducentów energii elektrycznej - mówi Piotr Kapuściński, wiceprezes zarządu Ciech Soda Polska.

Wspomnieć warto, że w ostatnich miesiącach w ramach zwiększania efektywności energetycznej w Janikowie uruchomiono m. in. nową turbinę do produkcji prądu oraz zmodernizowano kompresor do produkcji pary. Natomiast w Inowrocławiu wdrażane są na skalę przemysłową innowacje mające na celu zmniejszenie emisyjności procesów produkcji sody czy ograniczenie liczby odpadów. Ich opracowaniem zajmuje się wewnętrzny zespół we współpracy z zewnętrznymi ośrodkami.