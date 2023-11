CIECH zaprasza na dzień otwarty. Specjaliści poinformują, jak wystąpić o granty w ramach funduszu społecznego

Z inicjatywy spółki CIECH Soda Polska oraz firmy EEW Energy from Waste w Inowrocławiu uruchomiono wspomniany otwarty fundusz. Ma on związek z realizację projektu Inowrocław Nowa Energia. To inwestycja, która zakłada budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie kompleksu CIECH Soda Polska w Inowrocławiu.

- Otwarty fundusz stanowi wkład dwóch firm, które chcą w ten sposób inwestować w rozwijanie kapitału społecznego mieszkańców. Zależy nam, by poprzez organizację dnia otwartego ułatwić aplikowanie o granty wszystkim, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosku i uzyskać dodatkowe informacje. Dlatego specjaliści z naszych firm -CIECH Soda Polska i EEW Energy from Waste - będą dostępni dla każdego, kto chciałby zmienić coś w swoim otoczeniu na lepsze - zauważa Frank Paasche, prezes zarządu EEW Energy from Waste Polska.