Ciekawe trasy do spacerowania w woj. kujawsko-pomorskim. Gdzie iść w weekend 3 - 4 grudnia10 najciekawszych tras Redakcja Strony Podróży

Namów rodzinę czy przyjaciół i wybierzcie się na spacer po woj. kujawsko-pomorskim gettyimages.com/monkeybusinessimages

W woj. kujawsko-pomorskim jest sporo ciekawych miejsc do spacerowania. Zebraliśmy dla Was 10 podpowiedzi. Możecie namówić bliskich i razem poznawać uroki naszego regionu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. kujawsko-pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.