Ciekawie było na mityngu Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy 2024. Świetne wyniki, kibice zadowoleni

Jeszcze przed rozpoczęciem memoriałowych zmagań do startu przystąpiła Adrianna Sułek-Schubert. Dla wieloboistki Brdy Bydgoszcz był to pierwszy start po urodzeniu dziecka. Sułek-Schubert wystąpiła w skoku wzwyż. Zaczęła od 165 cm. Tą wysokość pokonała w pierwszej próbie. Potem było 170 cm też za pierwszym razem. W drugiej próbie pokonała 173 cm, a trzech skoków potrzebowała, by skoczyć 176 cm. 182 cm to już było dla niej za dużo. Wygrała Paulina Borys z wynikiem 186 cm.