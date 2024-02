Co dalej z Patrykiem Dudkiem? "Chcę wrócić do Zielonej Góry". Apator ma już kandydata na jego miejsce

W Apatorze sytuacja kadrowa wygląda tak: kontrakty już na sezon 2025 podpisali Emil Sajfutdinow i Robert Lambert. Kto będzie trzeci liderem? Do niedawna naturalnym kandydatem wydawał się Patryk Dudek, który w Toruniu startuje od dwóch lat. Problem w tym, że ostatni sezon miał bardzo przeciętny, na pewno nie na miarę zarobków w Apatorze (około 3 mln zł za sezon). W klubie zapadła więc decyzja, ze oferty dla Dudka na razie nie będzie, a pojawi się, gdy żużlowiec

Co na to Patryk Dudek? Żużlowiec sporo o swojej przyszłości wypowiedział się w rozmowie z oficjalnym portalem reprezentacji Polski. Aktualnie bowiem Dudek przebywa na zgrupowaniu kadry na Malcie. - Kontrakt mi się kończy w tym roku w Toruniu. Nie wiem co przyniesie sezon. Może będzie takie zainteresowanie z Zielonej Góry lub z innych klubów. Trudno odpowiedzieć na to pytanie teraz. Myślę, że będzie dużo scenerii ze mną związanych w internecie. Będzie kolejna saga Patryka Dudka, gdzie pójdzie, do jakiego klubu? Na pewno plan jest taki, że chcę wrócić do Zielonej Góry, ale kiedy, to jest kolejne pytanie, na które w tej chwili nie umiem odpowiedzieć - przyznał wychowanek Falubazu.