Co dzieje się w życiu ludzi, którzy wygrali w totka? Małżeństwo z Kujaw i Pomorza jest na zasiłkach

Zwyciężczynie się rozwodzą

Panowie inwestują w rodziny

Co ciekawe ryzyko rozwodu spada, gdy na loterii wygrywają mężowie. Potwierdza to wcześniejsze obserwacje, że wyższy dochód męża lub awans zawodowy mężczyzny stabilizuje małżeństwa . Z kolei wzrost dochodów lub awans żon ma odwrotny skutek.

Co więcej. Wygrana mężczyzny na loterii pozytywnie wpływa na jego dzietność, co może mieć związek z większą chęcią do wstępowania w związki małżeńskie przez mężczyzn.