Co z mostem w Chełmnie na ul. Panieńskiej? Miał być gotowy w kwietniu, a jest zamknięty

- Byłem na spacerze po Chełmnie. Zauważyłem, że most, który kilka miesięcy temu był budowany przez wojsko na ul. Panieńskiej, nadal jest zamknięty. Znalazłem artykuł, w którym burmistrz Chełmna zapowiadał, że w kwietniu wszystko będzie gotowe . Co zatem się zadziało z tym zadaniem, że nie jest skończone i nikt tam nie pracuje, by w końcu można było przejeżdżać przez ten most?

Zapytaliśmy o to burmistrza Chełmna.

Most w Chełmnie czeka na odbiór

- Po rozebraniu starego mostu i podjęciu prac przygotowawczych okazało się, że warunki terenowe do postawienia nowego mostu są znacznie trudniejsze niż wynikało z dokumentacji - wyjaśnia Artur Mikiewicz. - To spowodowało konieczność dokupienia dużej ilości dodatkowego drewna, zaangażowanie dodatkowego sprzętu oraz większego nakładu pracy. Na dzisiaj most - nie kładka i nie mostek, lecz pełnowartościowy, wytrzymały most - jest wykonany. Zostały przeprowadzone badania obciążeniowe, wkrótce nastąpi odbiór techniczny przez inspektora nadzoru budowlanego. Dokumenty zostały skompletowane i przekazane do odbioru. Jak tylko uzyskamy odbiór, most zostanie udostępniony do ruchu.