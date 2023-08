Co z porozumieniem szpitali Grudziądz - Świecie w zakresie neurologii i udarówki?

Udarówki w szpitalu w Grudziądzu póki co nie będzie. Nie udało się pozyskać lekarzy

Jeśli chodzi o funkcjonowanie oddziałów to jak zauważa dyrektor Leśniewski, określają inne przepisy oraz umowy zawarte z NFZ. - Należy podkreślić, iż nie ma rejonizacji i pacjenci sami wybierają szpital, w którym chcą się leczyć. W przypadku pacjentów przywiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego, o wyborze konkretnej placówki decyduje dyspozytor medyczny w Toruniu - wyjaśnia Przemysław Leśniewski.

30 procent pacjentów z udarami leczonymi w Świeciu to grudziądzanie

Oddział udarowy w Grudziądzu przestał przyjmować pacjentów we wrześniu 2020 roku. Wówczas pomoc była udzielana tylko zarażonym koronawirusem z rozpoznaniem udaru. Po pandemii oddział ten nie został odtworzony. Powodem jest brak kadry. W styczniu 2023 roku decyzją Wojewody - po wniosku dyrektora grudziądzkiej lecznicy - jego działalność została zawieszona na pół roku, by dać czas na odbudowanie zespołu. Niestety, to zadanie nie powiodło się. 17 lipca br. oddział został zamknięty. A dwa tygodnie później Maciej Hoppe złożył rezygnację z funkcji szefa szpitala w Grudziądzu. Nową pełniącą obowiązki dyrektora została Agata Kurkowska.