Pacjenci szpitala w Grudziądzu zostaną bez "udarówki"? Zegar tyka. Niektórzy radni chcą wyciszyć sprawę

Po wysłuchaniu, do sprawy odniósł się Tomasz Smolarek radny KO, który jest jednym z najaktywniejszych radnych jeśli chodzi o sprawę przywrócenia udarówki w grudziądzkim szpitalu : - Nie do końca jest dla mnie zrozumiałe o czym radny Czepek mówi: o jakiej presji pan mówi?! W Grudziądzu jest jeden szpital, w Toruniu są trzy, w Bydgoszczy jeszcze więcej. My jako radni Grudziądza mamy moralne prawo pytać dyrektora o sytuację. To nie jest wywieranie presji. Przypomnę że organem tworzącym szpital jest gmina-miasto Grudziądz. Mieszkańcy są zaniepokojeni, a już raptem już tylko dwa tygodnie pozostają do tego aby ten oddział został zamknięty. Przypominam też że nie kto inny jak mieszkańcy Koszalina wyszli z trumnami na ulice pokazując swoje niezadowolenie z zamknięcia oddziału neurologicznego z udarowowym więc nie rozumiem o jakiej presji pan radny mówi. My staramy się mówić merytorycznie, dopytywać dyrektora bo to jest jedyne źródło informacji dla mieszkańców. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć co się stanie z tym oddziałem. Jeśli pan odbiera moje dopytywanie na każdej sesji jako wywieranie presji to się pan myli.