Co z sygnalizacją wzbudzaną na przejściach dla pieszych przy al. 23 Stycznia w Grudziądzu? Jest opinia służb

- Nie przekonuje mnie argumentacja komisji, gdyż nie powinno być tak że najpierw musi wydarzyć się tragedia by potem dopiero podjąć kroki aby jej zapobiec - uważa Łukasz Kowarowski, inicjator rozwiązania mającego na celu wprowadzenie sygnalizacji wzbudzanej przy al. 23 Stycznia. - Teraz wychodzi na to, że skoro nie ma zdarzeń drogowych w przedmiotowym miejscu, to nie ma co inwestować w podniesienie poziomu bezpieczeństwa.