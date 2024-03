Co zapowiadają grudziądzkie kandydatki do sejmiku? Mają poparcie pań ministrów

Przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi, do Grudziądza przyjechały dwie panie minister, m.in. po to, aby poprzeć kandydatki do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego startujące z list wyborczych ich partii.

Beata Gurbin do Sejmiku Województwa startuje z listy „Trzeciej Drogi”

- Dla mnie sejmik województwa jest kluczowym organem samorządu, bo tam się ustala strategię dla całego regionu. Dla mnie jest bardzo ważne, aby ta strategia była zrównoważona, a finanse, które za tym płyną, były wydawane sprawiedliwie. Mamy w województwie dwa silne ośrodki jak Toruń i Bydgoszcz, ale ja bym chciała powalczyć o to, aby zainwestować w takie miasta jak Grudziądz, małe miasta jak Radzyń Chełmiński i wsie. Bo kod pocztowy nie może być czymś co nas określa lub wyklucza - mówiła Beata Gurbin, kandydatka na radną z listy "Trzeciej Drogi".

Beata Gurbin zapewniała: - Jestem bardzo chętna do działania i chcę powalczyć o to, aby i w Grudziądzu, i innych miejscowościach było więcej inwestycji i więcej pieniędzy.

Agnieszka Kowarowska do sejmiku województwa startuje z listy Lewicy

- Jeżeli uda mi się zdobyć mandat radnej, to postaram się skupić na drogach, bo są one w stanie masakrycznym. Drogi wojewódzkie wymagają naprawy. Jak sprawdziłam na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich, to raptem odcinek 1,6 km z Mełna do Gruty jest przeznaczony do zrobienia - mówiła Agnieszka Kowarowska, kandydatka na radną Lewicy.

Agnieszka Kowarowska dodała: - Chciałabym, aby drogi wojewódzkie w regionie wyglądały tak jak w Grudziądzu, co oczywiście jest zasługą naszego prezydenta.

Joanna Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury zachęcała w Grudziądzu do głosowania na kandydatów Lewicy Daniel Dreyer

O Agnieszce Kowarowskiej ubiegającej się o mandat radnej sejmiku, a także kandydatach Lewicy do Rady Miejskiej Grudziądza, ciepło mówiła Joanna Scheuring-Wielgus, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.