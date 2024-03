Włodarze Świecia nad Osą i Radzynia Chełm. już nie kandydują. Co w pozostałych gminach: Grudziądz, Łasin, Gruta, Rogóźno? Sprawdziliśmy

W trzech gminach powiatu grudziądzkiego nie ma kontrkandydatów. Oznacza to, że o kolejną kadencję będą ubiegali się zatem obecni włodarze tych samorządów. A chodzi o:

Zgodnie z informacjami z komisji wyborczych, w tychże gminach przedłużono jeszcze termin zgłaszania kandydatów na wójtów/burmistrza. W gminie Grudziądz i Łasin do 19 marca, w gminie Gruta do 20 marca.

Jeśli nie zgłoszą się do tego czasu inni kandydaci, mieszkańcy - wyborcy tych gmin będą na kartach mieli do zaznaczenia jedną z dwóch "opcji" przy nazwisku kandydata. Do wyboru będzie odpowiedź: