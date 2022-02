Co zmieniło się na Starym Rynku w Bydgoszczy przez 676 lat. Czyli o historycznych centrach miast Kujaw i Pomorza

Główny plac miasta ani całe dzisiejsze Stare Miasto nie przypominają rzecz jasna tych z czasów lokacji. Pierwotnie była to tylko równina w pobliżu grodu, nie zajęta i opuszczona. Wiemy to z opisu lokacyjnego na prawie magdeburskim (wydanego w Brześciu Kujawskim, ówczesnej stolicy księstwa brzesko-kujawskiego).

Najpierw był gród

Jego zdaniem granica ówczesnego Pomorza rozciągała się także na Puszczę Bydgoską i sięgała aż do południowej krawędzi Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej w okolice dzisiejszego Tarkowa Dolnego. Kraj pierwszych Piastów (czyli twórca polskiej państwowości) właściwie rozpadał się po serii buntów, których kulminacją w roku 1038 była tzw. reakcja pogańska i najazd wojsk czeskich Brzetysława I, a jedyną dzielnicą piastowską, która ocalała z zamętu było Mazowsze. Pomorze usamodzielniło się od władzy piastowskiej.

- Wspomniany gród zbudowano w latach 1037-1038, jak wykazały badania dendrologiczne pni użytych do budowy. Gród powstał na wyspie na Brdzie. I nie był to, jestem o tym przekonany, gród piastowski, a pomorski, strzegący południowej granicy tej dzielnicy, podobnie jak Wyszogród, Strzelce Górne, Pawłówek, Nakło – przekonuje archeolog Robert Grochowski , który prowadził badania bydgoskiego grodu.

To miał być Królewiec

Nazwa Kunigesburg nie przyjęła się i miasto funkcjonowało pod słowiańską nazwą Bydgoszcza. Kiedy zaczęto mówić o Brombergu, dokładnie nie wiadomo, ale pewne jest, że stało się to za sprawą niemieckich osadników (oficjalnie z chwilą zajęcia miasta w roku 1772 przez królestwo Prus. Współczesna nazwa Bydgoszcz zaczęła funkcjonować ok. XVII – XVIII stulecia.

Miasto i jego ratusze

Po roku 1346 wszystkie powstające przy rynku domy były drewniane. Tak było przecież w każdym mieście i akurat do tego faktu ni jak ma się do znane powiedzenie, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a opuścił murowaną. Owszem, przypisuje się mu otoczenie murami od 24 do 35 miast i zbudowanie 36-50 zamków (w tym bydgoskiego), ale mieszkańcy sami musieli stawiać swoje domy, a jedynym dostępnym wówczas dla zwykłego zjadacza chleba budulcem było drewno.