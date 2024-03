Polityczne tarcia w Inowrocławiu. Sąd w Bydgoszczy rozstrzygnął spór wyborczy

W Sądzie w Bydgoszczy Piniewskiego reprezentowała mec. Dorota Brejza, a przy orzeczeniu obecny był również były senator i poseł, obecnie eurodeputowany z Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Brejza. Jedna z podnoszonych przez Piniewskiego kwestii, która stała się zarzewiem sprawy sądowej, dotyczyła komentarzy, jakoby środowisko Ewy Koman i polityków Suwerennej Polski zawarło "nieformalny sojusz". - Zarzucano mi, że takie coś nie miało miejsca, ale przecież to jest faktem - komentował Piniewski przed bydgoskim sądem.

- Doszło wcześniej do konferencji prasowych, na których zarówno kobiety, które były oburzone zachowaniem rady miasta, jak i prezydent Piniewski, któremu również nie podobało się to, co się wydarzyło, wyrazili kilka swoich ocen, między innymi że doszło do głosowania przeciwko kobietom, że projekt został wyrzucony do kosza i że doszło do nieformalnej koalicji z PiS-em - że radni, którzy popierają Ewę Koman, idą w tym samym kierunku politycznym w tej chwili - mówi mec. Brejza. - Jest to po prostu sprawa o wolność słowa.