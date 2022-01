Trzy dni zimowych kajakarzy na Brdzie w Borach Tucholskich. Przyjechali z całej Polski [ZDJĘCIA]

Kajakarze ruszają na trasę pierwszego etapu zimowego spływu na Brdzie z Mylofu do Nadolnej Karczmy (27 km). Podczas trzydniowej imprezy dopłyną do Piły Młyn, a to w sumie 56 kilometrów przez najpiękniejsze partie Borów Tucholskich

Fot. Andrzej Gomol