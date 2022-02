Co zrobić, by ptaki nie zanieczyszczały ławek przy Świeckiej w Tucholi? Radna Redlarska miała pewien pomysł

W Urzędzie Miejskim w Tucholi nie są jednak za takim rozwiązaniem. Tłumaczą, że "prowadzenie" drzew w formie szpalerów znane jest od dawna: jednak aby je zastosować, należy przygotować je już od zakończenia pierwszego roku ich życia. - Drzewa te odpowiednio formuje się i przycina już w szkółkach, gdy mają jeszcze cienkie i giętkie pędy oraz duże zdolności regeneracyjne - odpowiadają radnej urzędnicy. - Gałęzie rozpina się na przygotowanych stelażach, przycina odpowiednio i kilka lat "prowadzi" przywiązane do stelaży, aż gałęzie stwardnieją i nie będą się już wyginały. Dopiero tak przygotowane drzewa wysadza się w miejscach docelowych.

Zdaniem urzędników, okaleczenie starych drzew doprowadzałoby do ich chorób: - Przycinanie starych drzew powoduje z jednej strony powstanie dużych ran, które często prowadzą do chorób drzew, a z drugiej strony pozbawia je niezbędnych substancji odżywczych oraz energii, jakie powstają w liściach. Działania takie mogą spowodować przyspieszone ich obumieranie. Należy zwrócić również uwagę, że drzew nie przycina się jednostronnie, ponieważ powoduje to utratę ich statyki i staje się powodem ich przewracania. Do tego dochodzi zakaz usuwania powyżej 30 proc. ulistnienia bez zezwolenia, a przycięcie drzew do formy szpalerowej w praktyce pozbawi drzewa większości ulistnienia (znacznie powyżej 30 proc.)