Coraz bliżej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Niewierzu w gminie Brodnica

W środę, 20 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy otworzyła oferty złożone przez firmy, który chcą podjąć się budowy ścieżki pieszo-rowerowej o długości 2 kilometrów przy drodze krajowej nr 15 w miejscowości Niewierz w gminie Brodnica. Szerokość ścieżki ma wynosić 2,5 metra, a w ramach tej budowy powstać mają także nowe przepusty, kanał technologiczny oraz odwodnienie. Inwestycja zaplanowana w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów na drodze krajowej nr 15.

Chętne do budowania ścieżki są dwie firmy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy za 8 mln 751 tys. zł oraz Strabag za 11 mln 361 tys. zł, a jak przekazała GDDKiA kwota przeznaczona przez nich na budowę ścieżki to 6 mln 249 tys. zł. Mimo to, złożone oferty będą poddane analizie. Warto bowiem pamiętać, że możliwe jest znalezienie przez GDDKiA dodatkowych środków na inwestycje, tak aby zostały one zrealizowane za kwotę zaproponowaną przez firmy w ofertach przetargowych.