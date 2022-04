Coraz częściej kupujemy rzeczy z drugiej ręki w cenie. Tak jest taniej i bardziej ekologicznie

Dlaczego kupujemy rzeczy z drugiej ręki?

Z cyklicznego Barometru Providenta przeprowadzonego z okazji Światowego Dnia Konsumenta wynika, że coraz częściej kupujemy z drugiej ręki. 51,6 proc. respondentów deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy kupiła coś używanego. To wzrost o 8,8 proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Niemal 60 proc. badanych twierdzi, że w ciągu ubiegłego roku oddało lub sprzedało nieużywane już przedmioty, przy czym 15 proc. robi to regularnie. Prawie 13 proc. ankietowanych zadeklarowało, że kupowało rzeczy z drugiej ręki tak samo często jak nowe albo nawet częściej.

Kto kupuje rzeczy z drugiej ręki?

Podejście do kupowania przedmiotów z drugiej ręki zależy od wieku respondentów. Im są starsi, tym rzadziej decydują się na ten krok. Wśród osób w wieku 18-24 lat zaledwie co trzeci w ubiegłym roku nie kupił nic na rynku wtórnym. Wśród ankietowanych 55 plus deklaruje tak aż 65,2 proc.

Jak bezpiecznie kupować w sieci?

Na czym polega?

Otóż naciągacz kontaktuje się ze sprzedającym przez WhatsApp. Sprzedający otrzymuje link do strony „udającej” witrynę OLX pozwalającą na finalizację transakcji. Cyberprzestępcy zachęcają, by wprowadzić w fałszywym panelu OLX m.in. dane swojej karty rzekomo po to, aby otrzymać na nią pieniądze za przedmiot z ogłoszenia. W rzeczywistości mają dostęp do naszych pieniędzy na karcie.