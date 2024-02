Coraz mniej tragedii na przejazdach kolejowych Kujaw i Pomorza. Mamy najnowsze dane!

Wypadki na torach regionu - liczby!

Ile jest przejazdów kolejowych na Kujawach i Pomorzu?

Każdy z nas podróżuje od czasu do czasu koleją - niektórzy dojeżdżają pociągami codziennie do pracy, inni korzystają z tego środka transportu sporadycznie, np. podczas wakacji. Wszyscy, którzy choć…

Te błędy prowadzą do tragedii!

Podstawowe błędy prowadzące do tragedii na przejazdach to:

Tak dojedziemy bezpiecznie!

Zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego każdy kierowca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Warto zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od oznakowania oraz urządzeń, w jakie przejazd jest wyposażony. Pamiętajmy, że przejeżdżający pociąg ma zawsze pierwszeństwo, a jego droga hamowania może wynieść nawet ponad 1000 metrów. Siła uderzenia pociągu w samochód porównywalna jest z najechaniem autem na puszkę po napoju.

Żółta Naklejka PLK - tak to działa!

Prostym i skutecznym narzędziem podnoszącym poziom bezpieczeństwa na przejazdach jest Żółta Naklejka PLK. W razie awarii lub zagrożenia należy skorzystać z umieszczonych na niej numerów alarmowych. Od 2018 r. co najmniej dwie naklejki są umieszczone na każdym przejeździe, w dobrze widocznym miejscu - na rogatce lub na wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja. Znajdziemy na niej numer skrzyżowania, numer alarmowy 112, na który należy dzwonić tylko w przypadku zagrożenia życia, oraz numer telefonu, pod który należy zadzwonić w razie awarii przejazdu. Jeśli będzie konieczność, można wstrzymać ruch pociągów na linii i wysłać pomoc. To dodatkowa informacja, która może uratować życie i zapobiec tragedii na torach. Dzięki specjalnemu oznakowaniu, od czerwca 2018 r., w kraju odnotowano ponad 34 tys. reakcji. W ponad 2200 przypadkach wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenie ostrożnej jazdy, a w przeszło 1000, by uniknąć wypadku, wstrzymano ruch pociągów.

Ambasador Bezpieczeństwa - może nim zostać każdy

Niezmiennie odwołujemy się do głosu rozsądku Ambasadorów Bezpieczeństwa. To głosy osób nam bliskich, które chronią przed popełnieniem błędu. To osoby, którym ufamy i których prośby o poszanowanie przepisów sprawią, że uważnie przekroczymy przejazdy i bezpiecznie wrócimy do domu. Ambasadorem Bezpieczeństwa może zostać każdy z nas. Podczas wyjazdów na ferie Ambasadorzy Bezpieczeństwa apelują do kierowców, aby nie prowokować tragedii przejeżdżając przez przejazdy w sposób niezgodny z przepisami. Słuchajmy głosu rozsądku i zachowujmy zasady bezpieczeństwa na styku dróg i torów.

