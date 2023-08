Coraz większe kolejki w bankach po "Bezpieczny kredyt 2 procent". Tyle trzeba teraz czekać na decyzję kredytową!

2 procent plus jakie opłaty?

Do tej pory do banków wpłynęło ponad 32 tysiące wniosków o "Bezpieczny Kredyt 2%" - poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem rządowego programu.

Bezpieczny kredyt 2 procent. Ile czeka się na decyzję kredytową?

We wrześniu do tej listy dołączą kolejne banki.

Oznacza to, że tworzą się kolejki do ich rozpatrzenia i trzeba coraz dłużej czekać na decyzję kredytową.

Tworzą się zatory. Do rozpatrzenia mamy ponad 10 tys. wniosków, a stale napływają nowe. Dziennie przyjmujemy około 300 wniosków - mówi w rozmowie z "Pulsem Biznesu" Dariusz Szwed, wiceprezes PKO BP. W tym banku oblężenie jest największe.

Bezpieczny kredyt 2 procent. Ile wpływa wniosków od jednego klienta?

Według Money.pl, sytuacja jeszcze bardziej skomplikuje się, gdy do rządowego programu dołączą kolejne banki, bo pośrednicy będą wysyłać nie cztery wnioski na klienta, a na przykład sześć.

"Puls Biznesu" zaznacza, że rzeczywista liczba wnioskodawców jest trzy razy mniejsza niż liczba wniosków, ponieważ klienci aplikują przez swoich brokerów do co najmniej trzech banków, a wspomniany PKO BP właśnie rozpoczął negocjacje z pośrednikami, żeby ci nie słali hurtowo wniosków o "Bezpieczny Kredyt 2%". Ten bank na 13 tysięcy wniosków podpisał już ok. 1000 umów umów kredytowych, a 10 proc. rozpatrzył negatywnie.

Najtańszy kredyt w historii - zasady programu "Bezpieczny kredyt 2 procent"

Zainteresowanie jest przeogromne, czemu trudno się dziwić, bo jest to najtańszy kredyt w historii naszej bankowości.

Przypomnijmy, 1 lipca weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe i można starać się o kredyt na 2 proc. - niskie oprocentowanie jest jego głównym atutem. Maksymalna wartość kredytu w ramach tego programu w przypadku singli wynosi 500 tys. zł, a dla małżeństw czy rodziców z dzieckiem - do 600 tys. zł (wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł). Są to pieniądze na zakup pierwszego mieszkania, domu (rynek pierwotny i wtórny) czy działki budowlanej. Nie można posiadać innego prawa własności lub współwłasności oraz spółdzielczego prawa do nieruchomości.

Wniosek mogą złożyć zarówno single, pary oraz małżeństwa z dziećmi lub bez. Preferencyjny kredyt to propozycja dla osób do 45. roku życia, ale jeśli wniosek składa dwóch kredytobiorców, to warunek wieku musi spełniać minimum jedno z nich.