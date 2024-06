Córka Jennifer Grey z "Dirty dancing" - tak dziś wygląda Stella Gregg. Jest jeszcze piękniejsza niż mama [24.06.2024 r.]

"Dirty dancing" to dziś kultowy film

Jennifer Grey: wiek i pochodzenie

Jennifer Grey urodziła się 26 marca 1960 roku w Nowym Jorku, co oznacza, że ma teraz 64 lata. Pochodzi z artystycznej rodziny. Jej mama była aktorką i piosenkarką, a tata to znany aktor, piosenkarz, choreograf, tancerz i laureat Oscara za rolę w filmie "Kabaret".

Grey od młodości była związana ze sztuką. Studiowała taniec i aktorstwo, a także ukończyła dwa lata w prestiżowej szkole Neighborhood Playhouse School of the Theatre. W wieku 19 lat zadebiutowała w reklamie Dr Pepper, co rozpoczęło jej karierę w showbiznesie.