Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [23.05.24]

- Zauważam, jak Natasza się zmienia jako kobieta. Jej kobiecość jest coraz bardziej intrygująca. Natasza nie musi wisieć mi na ramieniu, a ja nie muszę ciągnąć jej za sobą. Robi swoje projekty, ja swoje. Myślę, że u nas najważniejsze jest to, że możemy być ze sobą, nie będąc na siebie skazani. Cieszę się, gdy coraz większy sens ma to, co Natasza robi. Zawodowo - stwierdził w rozmowie z Vivą Janusz Józefowicz, a Natasza Urbańska w wywiadzie dla Plejady dodała: - Lubi jak go zaskakuję i może dzięki temu ten nasz związek tak się mocno trzyma.