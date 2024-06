Syn Janusza Rewińskiego - tak wygląda Jonasz Rewiński. Zobacz, czym się zajmuje na co dzień!

Janusz Rewiński nie żyje

Świetnie radził sobie w rolach komediowych. Pamiętamy go chociażby z roli "Miśka" w Kabarecie Olgi Lipińskiej. Grał też "Podróżach pana Kleksa", "Zmiennikach", Tygrysach Europu" oraz Siarę w "Kilerze"

Janusz Rewiński zmarł 1 czerwca 2024 roku. Miał 74 lata . Urodził się w Żarach 16 września 1949 roku. Jest absolwentem Technikum Budowy Silników Lotniczych we Wrocławiu oraz Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Na początku lat 90. XX wieku Janusz Rewiński współtworzył program telewizyjny "Skauci piwni" . Audycja była tak popularna, że doprowadziła do utworzenia stowarzyszenia "Skauci Piwni", a następnie Polskie Partii Przyjaciół Piwa. Janusz Rewiński z list tego ugrupowania dostał się do Sejmu.

Życie prywatne Janusza Rewińskiego

O śmierci Janusz Rewińskiego poinformował jego syn - Jonasz Rewiński

"Pożegnanie, którego miało nie być. 1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. Janusz Rewiński. Aktor, satyryk, poseł na Sejm I kadencji. W trudnych momentach pocieszał nas mówiąc "fokus na pozytyw!"... Ale czy dzisiaj to jeszcze możliwe? Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję że "mają rozmach". Buenas noches, Senior Siarra!" - napisał Jonasz Rewiński na Facebooku.

Kim jest Jonasz Rewiński, syn Janusza Rewińskiego?

Jonasz Rewiński to dziennikarz i prezenter telewizyjny. Aktualnie pracuje w TVP World. Jest starszym synem Janusza Rewińskiego. Ma 40 lat. Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz University of East Anglia. Kilkanaście lat temu próbował dostać się do Sejmu. Ostatecznie postawił jednak na dziennikarstwo.