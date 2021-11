"Cyfrowa gmina". Aż 600 tys. zł na cyfryzację Urzędu Gminy w Tucholi. To jedna z wyższych dotacji

- Nasza gmina otrzymała jedną z najwyższych dotacji w województwie - mówi burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. - To 604 tys. zł. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli przede wszystkim zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa naszych systemów informatycznych, a także kupić sprzęt IT. Dzisiaj, zwłaszcza w dobie pandemii, chcemy być jak najlepiej przygotowani do realizacji naszych zadań i świadczenia usług dla mieszkańców także drogą elektroniczną.