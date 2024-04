Czarna seria wypadków. Komendant policji w Fordonie spotkał się z mieszkańcami

- Środki transportu miejskiego to pojazdy o dużych gabarytach i masie. Samochód osobowy wazy od półtorej do dwóch ton - mówił Piotr Bojar, prezes Miejskich Zakładów Komunikacyjnych i biegły sądowy. - Autobus waży kilkanaście ton, a sama masa własna tramwaju to 40 ton. Zatrzymać taką masę wymaga niesamowitej energii i również długiej drogi hamowania.

Centymetry od śmierci

- My, jako piesi musimy mieć świadomość, że w zderzeniu z tramwajem nie mamy szans. nakręciliśmy ostatnio spot profilaktyczny, który mówi, że pieszy podczas wchodzenia na przejście, nie ma pierwszeństwa przed tramwajem, o czym często piesi zapominają - dodaje podkom. Remigiusz Rakowski, specjalista zespołu ds. profilaktyki społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Przepisy, które stanowią o tym, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu przed innymi pojazdami, obowiązują już od kilku lat. Nadal jednak obowiązuje przepis, zakazujący wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. To, że ma pierwszeństwo, nie oznacza, że może przechodzić bez rozejrzenia się.

W ciągu ostatnich miesięcy, między innymi na ulicach tej dzielnicy Bydgoszczy doszło do kilku tragicznych w skutkach wypadków. Warto zaznaczyć, że spotkanie było zaplanowane jeszcze zanim doszło do ostatniego z serii dramatycznych zdarzeń, czyli wypadku z 18 kwietnia. Wtedy na przystanku tramwajowym na ulicy Fordońskiej, na wysokości ulicy Bałtyckiej, doszło do potrącenia 15-latki przez tramwaj. Dziewczyna zginęła na miejscu. Nastolatka miała zostać wepchnięta pod tramwaj przez szkolnego kolegę.

Czarna seria wypadków

Wcześniej, 9 kwietnia na ulicy Akademickiej zderzyły się dwa tramwaje. Obrażenia odniosło 16 osób, a zdarzenie zakwalifikowane zostało jako katastrofa w ruchu lądowym. Przypomnijmy również to, co stało się 26 stycznia. U zbiegu ulic Andersa i Kleeberga licząca 75 lat piesza została śmiertelnie potrącona przez tramwaj. Do tragedii doszło na przejściu przez torowisko wyposażonym w sygnalizację świetlną. Miało to miejsce zaledwie dwa tygodnie po innym tragicznym wypadku, do którego z kolei doszło przy skrzyżowaniu Akademickiej i Kaliskiego. Potrącona przez tramwaj została 14-latka. Dziewczyna zmarła w szpitalu z powodu doznanych obrażeń. Ze wstępnych ustaleń prokuratury w sprawie wypadku z udziałem nastolatki wynika, że dziewczyna przechodziła przez przejście przecinające torowisko patrząc w ekran telefonu.