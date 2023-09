Czarne chmury zamiast słońca – kandydaci Koalicji Obywatelskiej o edukacji

Nauczyciele będą przemęczeni

- Mam przyjemność wracać z inauguracji roku szkolnego w VIIII LO, chciałabym powiedzieć, że pełna nadziei, ale niestety nie – jestem pełna obaw na ten rok szkolny – mówiła Barbara Zalewska, z zawodu nauczycielka. Według kandydatki KO szkołom grozi „zapaść kadry nauczycielskiej”: - I tylko dlatego, że zostały uwolnione tak zwane godziny ponadwymiarowe, wakatów w szkołach jest mniej niż przewidziano. Według Zalewskiej będzie to jednak skutkowało większym przemęczeniem pedagogów, a „praca jeden na jednego będzie bardziej utrudniona”.

Edukacja ukierunkowana

- Jako nauczyciele, rodzice potrzebujemy odchudzenia podstawy programowej, która jest tak z roku na rok powiększana, że trudno się odnaleźć i przygotować do najważniejszych egzaminów. Wprowadzanie nowych przedmiotów nie służy spokojnej nauce w szkole. Żądamy i oczekujemy kształcenia kluczowego, kompetencji kluczowych, a nie wykuwania na pamięć treści, które tak naprawdę do niczego uczniom się nie przydadzą. Potrzebujemy edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej.

Kandydatka Platformy Obywatelskiej oczekuje również zwiększenia wynagrodzeń nauczycielskich: - Dobrze wykształcona kadra nauczycielska wymaga i oczekuje dobrej pensji. Dlatego ważne jest, aby zarobki nie tylko nauczycieli, ale i pracowników niepedagogicznych uległy znacznej poprawie. Bardzo ważne jest dla nas zmniejszenie biurokracji (…). Żądamy i oczekujemy zmian w edukacji szkolnictwa wyższego – tam powoli dochodzą podwójne roczniki. Kadra naukowa tak samo jest bardzo słabo wynagradzana i jest jej coraz mniej. Edukacja ukierunkowana na kluczowe kompetencje, które będą przydatne w codziennym życiu. A przede wszystkim oczekujemy edukacji opartej na autonomii szkół, a nie sterowanej centralnie.

Na pytanie skąd informacja, że zmniejsza się liczba wykładowców na uczelniach wyższych, kandydatka odpowiedziała, że posługuje się danymi „przekazanymi na pikiecie zorganizowanej 1 września przed Ministerstwem Edukacji”: - Są to dane zebrane z całej Polski z kuratoriów oświaty.