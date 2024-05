Czerwona flaga, sierp i młot? Uważaj na surowsze kary za propagowanie komunizmu

Nie tylko faszyzm i komunizm

Oprócz rozszerzenia artykułu 256 §1 w kodeksie karnym dodano również artykuł 1a, który rozszerza odpowiedzialność karną o publiczne propagowanie jakiejkolwiek " ideologii nawołującej do przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne ".

Zmieniły się również kary. Wcześniej sprawcy musieli liczyć się co najwyżej z grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności najwyżej do 2 lat. Po zmianę karę pozbawienia wolności podniesiono do 3 lat. Sąd nie będzie miał również możliwości zasądzenia lżejszych środków wolnościowych.