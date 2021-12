Bydgoska sprawa patostreamera Wojciecha O. trafiła do prokuratury w Kaliszu

Wojciech O. vel. Aleksander Jabłonowski, nie ukrywa swoich skrajnie antysemickich poglądów. To z wykształcenia aktor, propaguje spiskową i antynaukową teorię dziejów. Wychwala Łukaszenkę i Putina, występuje przeciw szczepieniu, nawołuje do łamania obostrzeń epidemicznych. W mediach społecznościowych publikuje podlane ogromną ilością wulgaryzmów nagrania nawołujące do przemocy, nienawiści i antysemityzmu.

O. pojawił się na bydgoskim Starym Rynku podczas manifestacji antyszczepionkowców. Potem, 11 listopada, on oraz Marcin O. i Piotr R. zorganizowali marsz w Kaliszu, podczas którego skandowano m.in. hasła: "śmierć Żydom", "śmierć wrogom ojczyzny" czy "raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę". Wtedy także spalono symboliczny Statusu Kaliski, który w 1264 roku nadawał mniejszości żydowskiej wolność osobistą, wolność wyznania oraz prawo do handlowania i podróżowania przez Księstwo Wielkopolskie.