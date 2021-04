Czosnek niby z Polski, ale z Hiszpanii. Duża kara UOKiK dla sieci marketów za nieprawidłowe znakowanie warzyw i owoców OPRAC.: AGW

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 60 mln zł kary na spółkę Jeronimo Martins Polska. Szymon Starnawski /Polska Press

Kwestia błędnych oznaczeń pochodzenia warzyw i owoców często była poruszana np. przez rolników zrzeszonych wokół Agrounii. Problemowi przyjrzał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Efekt jest takie, że prezes UOKiK nałożył ponad 60 mln zł kary na spółkę Jeronimo Martins Polska. Zdaniem urzędu właściciel sieci Biedronka wprowadzał konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcić ich decyzje zakupowe. Nieprawidłowości występowały w 27,8% sklepów Biedronka skontrolowanych przez Inspekcję Handlową.