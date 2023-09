Czternasta Emerytura 2023 - tabela netto. Wiemy kiedy i do kogo trafi dodatkowa czternastka

Komu przysługuje 14 emerytura?

Czternasta Emerytura - tabele wyliczeń, kwoty do wypłaty

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Pierwsi emeryci i renciści otrzymali czternaste emerytury. Następne terminy wypłat czternastych emerytur to: 15, 20 i 25 września. Według rządowych szacunków kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. W tym ok. 6,8 mln osób otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

* Dane do wyliczeń otrzymaliśmy od ZUS w Bydgoszczy.