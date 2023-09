Czternasta Emerytura 2023 - wyliczenia składki na NFZ. Takie kwoty na rękę dostaną emeryci

14. emerytura w tym roku będzie wypłacana maksymalnie w kwocie 2650 złotych brutto, czyli nieco ponad 2200 zł netto. Od czternastej emerytury będzie pobierany podatek dochodowy i składka zdrowotna. Jak zawsze w przypadku tego świadczenia będzie także obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę". Emeryci z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto otrzymają pełną kwotę "czternastki" brutto. Im wyższa podstawowa emerytura, tym świadczenie będzie niższe.

Rozpoczęła się już wypłata czternastych emerytur w 2023 roku . Pierwsi seniorzy mają już dodatkowe pieniądze. "Czternastki" wypłacane będą we wrześniu razem z podstawowym świadczeniem. Te osoby, które otrzymują swoją emeryturę na początku każdego miesiąca dostały już większy przelew. Następne 14. emerytury wypłacone zostaną 15, 20 i 25 września .

Czternasta Emerytura 2023 - tabela wyliczeń nettoi

W naszej galerii znajdziecie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. Została w nich uwzględniona zasada "złotówka za złotówkę" oraz odjęty podatek dochodowy (12 proc.) i składka zdrowotna (9 proc.). Zobacz, ile pieniędzy dostaniesz już we wrześniu.

Według rządowych szacunków, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. W tym ok. 6,8 mln osób otrzyma "czternastkę" w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Już 7,5 mld zł trafiło do emerytów i rencistów w ramach czternastej emerytury - poinformował PAP w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 15, 20 i 25 września kolejni emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 2650 zł brutto.