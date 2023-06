Czy będą braki prądu 29.06 w kujawsko-pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Konstantynowo od 2 do 5, 5A, 7, 8, od 12 do 15, 17, 33, 34, 40, 40A, 80/7, Konstantynowo-32/2 , Konstantynowo-60/1, Konstantynowo-68/6 , Sierzchowo 35, 38, Sierzchowo-154/7 . 29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrówka 1, 1A, 5, 7, 7B, 8, 9, 9A, 10, 34/1, 65/2, Raciążek ulice Czereśniowa 2, 3, 11, Pole 5, 13, 14, 16, 16A, 16B, 17, 22, 26B, 26E, 27, od 29 do 34, Raciążek-845/1 (GPO) , 904, Raciążek--, Raciążek-767/2 (GPO), Raciążek-904/7, Turzynek 34, 34a. 29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kościelna Wieś od 52 do 55, 57, 58, Włodzimierka-110/3 , Włodzimierka 2. 29.06 od godz. 8:00 do 10:00

powiat lipnowski

Wielgie ulice Bętlewska 1A, 1B, 2, 20, 331/24, 335, 350/6, Ogrodowa 1, od 3 do 7, od 9 do 12, 12A, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 27, od 30 do 35, 38, 40, 41, 331/20, Wielgie-343/9 (GPO), Rzemieślnicza od 1 do 4 116, 129, 134, 137, 139, 142, 151, 155.

29.06 od godz. 8:00 do 10:00

powiat toruński

Dębiny ulica Zimowa 1a, 51/5,49.

29.06 od godz. 7:00 do 9:30

Skrzypkowo 20.

29.06 od godz. 7:00 do 9:30

Czarne Błoto 67, Łążyn 1B, 2, 3, od 58 do 60, 60D, 60m, 61, 61A, 62, 63, 65, 65B, 67, 68C, 69A, 71, 72, 72A, 72E, 73, 73A, 74, 74A, 74B, 74c, 77, 78, 81, 82, 82a, 83, 134, 137, 320, 234/7, 235/10, 235/11, 235/12, 235/17, 235/18, 235/23, 235/24, 255/4, 311/14, 311/23, 311/27, 311/28, 311/42, 311/6, 319/1, 319/4, 326/8, 326/6, 333/17, 368/14, 385/10, 385/11, 535, 537, 542/3, dz. 255/4, DZ. 333/15,17, Zarośle Cienkie , dz. 29/6.

29.06 od godz. 8:00 do 15:00