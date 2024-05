Czy będą wyłączenia prądu 26.05 w kujawsko-pomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (26.05 16:03) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat tucholski

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Krzywogoniec numery: od 1 do 23, od 40 do 47A, od 53 do 96, 136, 137, od 139 do 165 oraz 192, 193, 199, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

27.05 od godz. 7:30 do 13:00

Szczuczanek, Krzywogoniec numery: od 24 do 39, od 48 do 52, 97, od 102 do 135 oraz 138, i przyległe.

27.05 od godz. 8:30 do 12:30

Bysław numery: 73, 77, 77A, i przyległe.

27.05 od godz. 9:30 do 13:30