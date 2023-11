Osoby, które wynajmują mieszkania a nie płacą czynszu i innych rachunków mogą zacząć się bać! Zapadł ważny wyrok

Latami nie płacą czynszu i rachunków, a potem robią aferę, że im ktoś wodę i prąd odciął, czasem wymieniają zamki. Teraz życie takich mieszkańców, m.in. z województwa kujawsko-pomorskiego, może się skomplikować. W Sądzie Rejonowym w Warszawie zapadł wyrok, pierwszy taki w Polsce, który może być początkiem ważnych zmian na rynku najmu.

Prawo chroni wynajmującego, a nie właściciela

Nie jest tajemnicą, że polskie prawo chroni wynajmującego, a nie właściciela mieszkania. Niewiele może zrobić nawet wtedy, gdy lokator nie płaci i nie chce się wyprowadzić.

Historie z Bydgoszczy i Torunia. Wiele takich...

Oto historia z Bydgoszczy. Właściciel kamienicy przy ulicy Zamoyskiego nie wytrzymał i postarał się, żeby lokatorom odcięto wodę i prąd. Trudno się dziwić, bo prawie wszyscy zalegali z opłatami za wynajmowane mieszkania. Jedni po 17 tys. zł, inni po 10 czy kilka tysięcy.

- Jakie miałem wyście? Nie płacąc zadłużyli kamienicę na pół miliona złotych, więc proszę się nie dziwić, że tak zrobiłem! Ci ludzie strasznie dali mi się we znaki. Rozmawiałem z nimi od kilkunastu lat, bez efektu. Tłumaczyli, że nie mają pieniędzy, ale czy to mój problem? Na inne rzeczy mieli! - żalił się wtedy w rozmowie z naszą dziennikarką. Tacy lokatorzy to zmora każdego właściciela nieruchomości. Trafili się też panu Piotrowi, który wynajął im domek przy ul. Włocławskiej w Toruniu (Czerniewice). Dał ogłoszenie, na które zareagowała matka z dziećmi. Wpłaciła właścicielowi 150 zł zaliczki, a potem wyjechała za granicę i... tyle ją widziano. W domku zostały dorastające dzieci i konkubent. Lokatorzy nie płacili czynszu miesiącami. Gdy zdenerwowany właściciel domagał się pieniędzy, oskarżyli go o groźby.

"Odcięli mi prąd, a mam dzieci!" To działa na emocje!

Oczywiście, moglibyśmy dalej szukać takich przypadków w regionie. Z reguły w takich sytuacjach to na właścicieli spada fala krytyki, bo najemcy podają emocjonalne argumenty typu: "odciął mi prąd, a mam dwójkę dzieci inie mogę nawet ugotować im obiadu". To działa i często nikt już nie wnika, że to rodzice narazili swoje dzieci na życie bez prądu, nikt im go nie odciął bez powodu.

Nie płacą. Wymieniają zamki, żeby właściciel nie wszedł!

Co więcej, często dochodzi do sytuacji, kiedy to lokatorzy, którzy nie płacą czynszu decydują się m.in. na wymianę zamków, aby zabezpieczyć się w ten sposób przez wizytą właściciela mieszkania. Ten może tylko liczyć na korzystne orzeczenie Temidy. Takim przykładem jest postanowienie kętrzyńskiego sądu, który umorzył postępowanie karne wobec właściciela mieszkania ze względu na tzw. niską szkodliwość społeczną czynu. Wyrok dotyczył sytuacji, w której właściciel rozwiercił zamki, i opróżnił mieszkania z rzeczy najemców, którzy wcześniej nagannie zachowywali się względem sąsiadów i nie płacili rachunków.

Pierwszy taki wyrok w Polsce - sąd skazał nieuczciwego najemncę

Jednak teraz życie takich osób może się bardzo skomplikować za sprawą bezprecedensowego wyroku, który w tym tygodniu zapadł w warszawskim sądzie rejonowym. Właściciel mieszkania czekał na niego pięć lat - sąd skazał nieuczciwego najemcę. To pierwszy taki wyrok w Polsce.

Jak opisują portal Bankier.pl i rynekpierowtny.pl, najemca został skazany na podstawie art. 286 Kodeksu Karnego mówiącego o "doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem", za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Skazany mężczyzna w 2018 r. wynajął mieszkanie i bardzo szybko przestał płacić czynsz.

Jak się jednak okazało, nie stało się tak z powodu utraty źródła dochodu.

Jak ustalił sąd, wydawał w tym czasie pieniądze na drogie zakupy, czym chwalił się choćby w filmach publikowanych w serwisie YouTube.

Właśnie to zachowanie było przesłanką do uznania go za oszusta.

Kara może nie jest wysoka - to prace społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie przez dwa lata. Oprócz kosztów sądowych musi również wpłacić 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - ale daje nadzieję właścicielom wynajmującym swoje mieszkania na łatwiejszą egzekucję swoich praw w przyszłości.

