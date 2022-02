Czy lekarz może odesłać z kwitkiem niezaszczepionych? Mamy stanowisko rzecznika praw pacjenta

Zadzwoniła do nas Czytelniczka:

- Nie jestem zaszczepiona na COVID-19, bo są przeciwwskazania. Choruję na astmę. Mam też chorobę reumatoidalną. Odesłali mnie z punktu szczepień. Powiedzieli, że muszę mieć zaświadczenie od reumatologa. Chciałam się zapisać na NFZ, ale najbliższy termin jest za rok. W związku z tym chciałam pójść prywatnie do światowej sławy reumatologa i zapłacić te 300 czy 400 złotych na wizytę. W rejestracji usłyszałam, że jak nie mam certyfikatu covidowego, to lekarz mnie prywatnie nie przyjmie. Czy rzeczywiście tak jest? Moje tłumaczenia na nic się zdały. Bez certyfikatu nie będę przyjęta przez lekarza prywatnie. Takie są przepisy, że lekarz może odmówić niezaszczepionemu pacjentowi? Szczerze mówiąc nie słyszałam o czymś takim. Co mogę teraz zrobić? Złożyć skargę? - pyta nasz Czytelniczka.