Czy można rozliczyć PIT wspólnie ze zmarłym współmałżonkiem? Mamy odpowiedź Izby Skarbowej

Skontaktowała się z nami Czytelniczka:

- W ubiegłym roku zmarł mój mąż. Dostaję po nim rentę rodzinną wynoszącą 85 procent jego emerytury. Czy za 2022 rok mogę się razem rozliczyć ze zmarłym współmałżonkiem? Jeśli tak, to jak to zrobić? Czy urząd skarbowy za mnie rozliczy PIT-a? Wiem, że ZUS w lutym zakończył wysyłkę PIT-ów do emerytów i rencistów. Nie wiem, dlaczego, ale PIT-a męża nie dostałam - mówi Czytelniczka.